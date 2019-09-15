Hatay’da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç

--Paraşüt Türk bayraklı detay

--Kurdele açılışı detay

--Gemi kornası ve Türk bayrağı detay

--Sahil Güvenlik turlaması detay

--Gemilerin limandan çıkışı detay

--Balık ekmek dağıtımı detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı teknesine binerek kısa bir gezinti gerçekleştirdi. Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

