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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç

Hatay’da av sezonuna davullu zurnalı başlangıç

-Halk oyunu detay

Açılış Töreni Balıkçı Teknesi Su Ürünleri Av Yasağı Balık Ekmek 

--Paraşüt Türk bayraklı detay
--Kurdele açılışı detay
--Gemi kornası ve Türk bayrağı detay
--Sahil Güvenlik turlaması detay
--Gemilerin limandan çıkışı detay
--Balık ekmek dağıtımı detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.
Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik balıkçı barınağında tören düzenlendi.
Düzenlenen törene, çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, balıkçı teknesine binerek kısa bir gezinti gerçekleştirdi. Açılış töreninden sonra katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.
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