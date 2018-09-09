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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- Hatay’da askeri hareketlilik devam ediyor

- Hatay’da askeri hareketlilik devam ediyor

komandoları taşıyan araçlardan detay

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Sevkiyatı Güvenlik Güçleri Askeri Personel 

-askeri araçlardan detay
-ulaşım:Hatay'dan geçiliyor

( HATAY ) HATAY

- Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların yanı sıra Mühimmat sevkiyatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar karayolu Hatay’a ulaştı. Alınan güven önlemleri dahilinde sevkiyatı devam eden zırhlı araç ,personelin ve Mühimmatın yer aldığı askeri sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Suriye’nin İdlib şehrinde olası askeri harekât sonrası yaşanması beklenen göç için, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak. (ADM
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