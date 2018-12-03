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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da Asi Nehri’ne düşen inek telef oldu

Hatay’da Asi Nehri’ne düşen inek telef oldu

Personelin ineği bağlaması

Bağlama Kalaba Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Meraklı kalabalığın izlemesi kısa detay
-İneğe ve kepçeye halatların bağlanması
-İneğin çıkarılması
-Personelin çıkması
-İneğin kamyonete yüklenmesi

( HATAY ) -- Asi Nehri’ne düşerek telef olan inek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı HATAY

- Hatay’da, Asi Nehri’ne düşen büyükbaş hayvan Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri tarafından çıkarıldı. Merkez İlçe Antakya’da Asi Nehri’ne düşen ve telef olan inek Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri tarafından nehirden kepçe yardımıyla çıkarıldı. Meraklı kalabalığın arasında ekiplerin uzun müdahalesi sonucunda nehirden çıkarılan inek, belediyeye ait kamyonete yüklenerek götürüldü. İneğin Asi Nehri’ne ne zaman düştüğü ise bilinmiyor. (MBY
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