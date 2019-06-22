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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da asayiş uygulaması

Hatay'da asayiş uygulaması

- Operasyondan detay - Ev araması - Şahısların polis arabasına bindirilmesi - Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada, uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, aranan 2 şahıs yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 200 polisin katıldığı ortak uygulamada, Güzelburç Mahallesi'ndeki şüpheli kişiler ile bazı adres ve umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bomba arama köpeği "Barut" ve narkotik köpeği "Rüzgar"ın da katıldığı ev aramalarında uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Aranan 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için, suç ve suç örgütleriyle mücadelede polisin son derece kararlı olduğu bildirildi.

Polis Bild Akalan Narkotik Pompalı Tüfek 

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