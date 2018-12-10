Hatay’da araç motoruna sıkışan köpek kurtarıldı

-Köpeğin kurtarılması

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( HATAY )- Araç motoruna sıkışan köpek için mahalleli seferber oldu HATAY



- Hatay’da bir aracın motor kısmına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı. Olay merkez ilçe Antakya’nın Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Aracının içerisinden ses geldiğini fark eden sürücü Tayfun Çakmak, kaputu açarak köpeği kurtarmaya çalıştı. Köpeğin aracın motor kısmına sıkıştığını fark eden sürücü daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren müdahalenin ardından yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

