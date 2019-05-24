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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da araç alev alev yandı Haberi

Hatay’da araç alev alev yandı Haberi

Durak arkasından dev alevlerin görüntüsü

Yangına Müdahale 

-Yolun karşısından araç yangın anı
-Yolun karşısından araç söndürülme hali
-Aracın son hali

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, seyir halindeki taksi belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlere teslim olan taksi kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde seyir halindeki taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında Ö.T.'ye ait 31 GZ 769 plakalı taksinin motor ve araç içi bölümü tamamen yandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerekli incelemelerini yaparken yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı. (MBY-
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