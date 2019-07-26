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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da ambulans otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay'da ambulans otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza bölgesinde sıkışan kişilerin kurtarılması

( HATAY ) HATAY

Hastane Yaşam Mücadelesi Bild Gesi Hanlı 


- Hatay'ın Belen ilçesinde hastaneye acil hasta götüren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Belen-İskenderun karayolu üzerinde meydana geldi. Reyhanlı'dan İskenderun'a acil hasta taşıyan ambulans ile Meriç Kurtulan (37) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Meriç Kurtulan ve Memduha Kurtulan (74) ile ambulansta acil hasta olan Suriye uyruklu Ali Nekuh (41) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali Nekuh ve Memduha Kurtulan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı olan Meriç Kurtulan ise sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen Meriç Kurtulan'ın makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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