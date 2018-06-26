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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay’da altgeçit kazası: 1 ölü Video

Hatay’da altgeçit kazası: 1 ölü Video

Kaza yapan araç detay

Polis Cenaze Güvenlik Önlemi Direksiyon 

-Alt geçti detay
-Polis inceleme yapması
-Ceset detay
-Cenaze yakınları detay
-Olay yerine gelen polis detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Antakya ve İskenderun ilçelerini birbirine bağlayan alt geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ökkeş Veriralmaz’a (40) otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden 40 yaşındaki Ökkeş Veriralmaz’a çarpan 31 AS 262 plakalı araç sürücüsü Ömer Başar (27) çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak takla atan araçtan yaralı olarak çıkarılan 27 yaşındaki sürücü ambulansla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kazada alt geçit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Ökkeş Veriralmaz’ın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Çığlık ve feryatların yükseldiği kazada sinir krizi geçiren aileye ilk yardım ekipleri müdahale etti. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Ökkeş Veriralmaz’ın cenazesi Hatay Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak trafik normale döndü.
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