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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da açılması planlanan 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı görüntülendi Haberi

Hatay'da açılması planlanan 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı görüntülendi Haberi

Hatay 'da açılması planlanan "Zeytin Dalı" Gümrük Kapısı görüntülendi - Kapının inşa edileceği bölgeden detaylar Hatay 'da açılması planlanan "Zeytin Dalı" Gümrük Kapısı görüntülendiHATAY (AA) - Hatay 'ın Kumlu ilçesinden Afrin'e açılması planlanan ve "Zeytin Dalı" ismi verileceği öğrenilen gümrük kapısının inşa edileceği bölge görüntülendi.Türkiye ve Suriye'nin Hamamat köylerinin ortasına yapılacak olan gümrük kapısı Cinderes'e 8, Afrin'e ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.Meskun mahallerin çok fazla bulunmadığı ve Afrin'e ulaşımda en rahat coğrafi konum olarak değerlendirilen bölgede, kapının inşa edilmesiyle ağırlıklı olarak insani yardım geçişi sağlanacak.

Gümrük Kapısı İnsani Yardım 

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