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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

- Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü girişi - Yakalanan göçmenlerin emniyete getirilişi - Göçmenlerin emniyet müdürlüğünden çıkışı - Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Araç sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Ticari Araç Emniyet Müdürlüğü 

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