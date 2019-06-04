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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay'da 500 yıllık bayram geleneği havadan görüntülendi

Hatay'da 500 yıllık bayram geleneği havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Mezarlık Ziyareti Gesi Padişah Bayramlaşma Irak 

-Namaz kılınması
-Camiden çıkış
-mezarlığa gidiş
-Mezarlarda kuran okunması
-Mezarlıktan çıkış ve saf tutulması
-Röportajlar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde yaklaşık 500 yıldır yaşatılan bayram geleneğinde binlerce kişi saf tutup bayramlaşıyor. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde ordunun bir bölümünü Türkiye-Suriye sınırında o zaman 'Ordu' olarak anılan 'Yayladağı' bölgesine bırakması ile ilişkilendirilen geleneği yaşatan vatandaşlar, beldede bulunan üç camiden çıkıp topluca mezarlığa gidiyorlar. Yeditepeliler, mezarlık ziyaretinin ardından saf tutup birbiriyle bayramlaşıyorlar. Safta bulunanlardan her biri arkadan gelenle bayramlaşırken, yüzlerce metrelik kuyruğun oluştuğu törene yaklaşık 3 bin kişi katılıyor. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde böyle bir geleneğin olmadığını belirten bölge halkı, Osmanlı ecdadından miras kalan bu geleneği atalarından, dedelerinden gördükleri gibi yüzyıllardır yaşattıklarını dile getirdiler. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kimsenin bulunmadığı Yeditepe Mahallesi'nde bu geleneğin nesilden nesle aktarıldığını ifade eden vatandaşlar, geleneği yaşatmak adına binlerce kişinin Türkiye'nin neresinde bulunursa bulunsun bayram günü mutlaka doğup büyüdükleri köye gelerek bayramlaşmaya katıldıklarını söylediler.
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