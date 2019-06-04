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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Hatay'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Yakalanan 3 deaşlı şahsın adliyeden çıkışından genel

Sınır İhlali Güvenlik Güçleri Akalan 

-Jandarma aracına bindirilişlerinden

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Yayladağı İlçesinde 3 Deaş’lı yakalandı. Edinilen bilgiye göre Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi kırsalında Suriye sınırında arama tarama devriye görevi yürüten güvenlik güçleri bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye’ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Yapılan müdahale sonrası araçta bulunan A.M., M.H. ve C.Z. güvenlik güçlerince durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada mühimmat, silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahsın yapılan inceleme ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgulanan ve DEAŞ terör üyesi oldukları tespit edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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