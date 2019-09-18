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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24'ü söndürüldü İzle

Hatay’da 25 farklı noktadaki orman yangınlarından 24'ü söndürüldü İzle

yangından detaylar

Orman Yangınları İş Makinesi Yazılı Açıklama 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( HATAY ) - Hatay’daki orman yangınlarında çalışmalar gece boyu sürecek HATAY

- Hatay'da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada çıkan orman yangınlarında, 24 nokta söndürülürken son bir noktada söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlarda 25 farklı noktadan alevler yükseldi. Yangına 40’ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş müdahale etti. 24 noktadaki alevler söndürülürken, alevlerin en şiddetli yükseldiği noktada da yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların gece boyu süreceğini söyledi.

Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.
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