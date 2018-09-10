Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da 2 kişinin yaralandığı mahalle düğünündeki silahlı saldırıya tutuklama

Hatay’da 2 kişinin yaralandığı mahalle düğünündeki silahlı saldırıya tutuklama

Adliye genel

Baros Silahlı Saldırı Saldırı 

-Zanlılar adliye

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde mahalle düğününde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül günü Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde mahalle içerisinde yapılan düğüne katılan vatandaşların eğlendiği sırada ateş açılması sonucu yaşanan olayda Sabri Kaymaz ve Mahmut Yarbo isimli şahıslar yaralanmıştı. Olayla ilgili emniyet ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırmada Veysi E. ile Ahmet A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun adliyesi çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı