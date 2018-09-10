Hatay’da 2 kişinin yaralandığı mahalle düğünündeki silahlı saldırıya tutuklama

-Zanlılar adliye



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın İskenderun ilçesinde mahalle düğününde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül günü Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde mahalle içerisinde yapılan düğüne katılan vatandaşların eğlendiği sırada ateş açılması sonucu yaşanan olayda Sabri Kaymaz ve Mahmut Yarbo isimli şahıslar yaralanmıştı. Olayla ilgili emniyet ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırmada Veysi E. ile Ahmet A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun adliyesi çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

