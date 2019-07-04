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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

- Yakalanan düzensiz göçmenlerin Kırıkhan Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi - Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından düzensiz göçmenlere kıyafet ve yemek yardımı yapılmasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 59 MA 0235, 31 MA 4379 hafif ticari araç ile 34 HZ 5238 plakalı otomobilde yaptıkları kontrolde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 16 göçmen tespit etti.Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüleri Suriye uyruklu E.B.A. (23), V.E. (45) ile A.R. (26) gözaltına alındı.Öte yandan, göçmenlere Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından kıyafet ve yemek yardımı yapıldı.

Asad Kaçak Akalan Ticari Araç Trol 

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