Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı Video



- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları 09 RS 441 ve 31MA7294 plakalı hafif ticari araçları durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 10 kişi tespit edildi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken araç sürücüleri Muhammed Elhalif ve Suriye uyruklu İbrahim Beyk gözaltına alındı.

