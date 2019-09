Hatay Büyükşehir Belesiyesi'nden çiftçilere fide desteği

-Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Röp.

- Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki çiftçilere çilek fidesi desteği yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı Çiftçisinin son yıllarda yüzünü güldüren çilek üretimine destek ve bu ürünün ilçedeki rekoltesini arttırmak için Yayladağlı 164 çiftçiye çilek fidesi dağıtarak fide dikimi gerçekleştirdi. Başkan Savaş yaptığı açıklamada, toplam 164 çiftçi aileye tamamı hibe olmak üzere toplam da 3 milyon fide desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

Yayladağı'nda marka haline gelen çileğin, bölge çiftçisi ve ülke ekonomisi için iyi bir ürün olduğunun altını çizen Savaş, şöyle konuştu: “Ekimini gerçekleştirdiğimiz bu çilekler üç yıl boyunca ürün verecek. Çiftçilerimiz son yıllarda daralan ekonomiyle karşı karşıya, kendi bağını bahçesini ekmekten korkar hale geldiği için, yükte hafif pahada ağır ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla onlara bu desteği veriyoruz. Bizlerde Hatay Büyükşehir belediyesi olarak bu bağlamda fidelerin maliyetini biz karşılamaya karar verdik. Toplam maliyetin yaklaşık yüzde 55’ine tekabül eden fide, çiftçimizin yükünü bir nebzede olsa hafifletecektir. Her bir kökten yaklaşık 1 kg ürün alacaklar. İnşallah bu desteği arttırarak devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yayladağı’nın iklim olarak çok güzel olduğunun altını çizen Savaş, şöyle devam etti; ‘’Yayladağı ilçemiz suyun kıt olduğu bir bölge, her yerde sulu tarım yapma şansımız yok. Su olan yerlerde sulu tarım, su olmayan yerlerde diğer alternatif ürünlerin yetiştirilmesi konusunda desteklerimiz her daim devam edecek. Çiftçilerimizi üretirken görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Çiftçilerle sohbet edip bilgi alan başkan Savaş, ilçe merkezinde geçtiğimiz yıl kaymakamlık tarafından yaptırılan soğuk hava deposunu gezip incelemelerde bulundu. Savaş, Yayladağı Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçe merkezinde ve toplamda 2500 metre kare kapalı alanda üretimi gerçekleştirilen Kültür Mantarı üretim tesislerini de ziyaret edip üreticilerden ve yetkililerden bilgi aldı. Programa Savaş'ın yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Nevzat Gonca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri,Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri,mahalle muhtarları çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

