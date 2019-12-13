Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş: “Hatay’ın elinde EXPO ile UNESCO gibi iki değer var”

-İhsan Tolga Kurucu konuşma

-Ömer Faruk Çelebi konuşma

-Fatma Dodukra konuşma



( HATAY )- Hatay’ın Öğrenen Şehirler Ağı’na dâhil edilmesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti HATAY



- 2017 yılında UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılarak Gastronomi Kenti seçilen Hatay, 2019 yılında Öğrenen Şehirler Ağı’na da dâhil edilmesiyle birlikte bir ilke imza attı. Hatay’ın Öğrenen Şehirler Ağı’na dâhil edilmesinin tanıtım toplantısı, UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da katıldığı toplantıda Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Korucu, UNESCO Öğrenen Şehir Danışmanı Alperen Tosun, Hatay Büyükşehir Belediyesi idarecileri ve davetliler yer aldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın bu başarısı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Hatay’da çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığını belirten Başkan Savaş, “Hatay’ın elinde EXPO ile birlikte UNESCO’nun iki değeri var. Bir toplumu geliştirmek için o toplumun öğrenmeden uzak tutulmaması gerekir. Bu nedenle biz insanlarımızın öğrenme isteğini beşikten mezara kadar yüksek seviyede tutmak için adımları atıyoruz. Onun için Hatay’daki herkesi sahip olduğumuz altın bileziklere dört elle sarılmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerin güzel şehrimiz Hatay’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

- “UNESCO olarak Hatay’ın başarılı olacağına inanıyoruz” UNESCO Türkiye Milli Komite Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Tolga Kurucu ise Hatay’ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi.



Hatay’ın, UNESCO’nun Türkiye’deki görünen yüzlerinden biri olmasının önemli olduğunu Kurucu, “2017 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılan Hatay, 2019 yılında Öğrenen Şehirler Ağı’na katıldı.

O zamanda yürütülen başarılı süreç bugün de devam ediyor. Hatay’ın yaratıcı ve öğrenen şehir olarak yerel kalkınma planlarına UNESCO’yu dâhil etmesini, kültürün birçok odağını bir araya getirerek bunu endüstriye dökmesini ve tüm bunları yaparken eğitimi sürdürülebilir hale getirmesini olumlu buluyoruz. UNESCO olarak Hatay’ın yaratıcı şehir ağı sürecinde gösterdiği kapsayıcı anlayışı öğrenen şehir sürecinde de sergilemesini bekliyoruz. Hem yaratıcı hem de öğrenen şehir olarak bu unvanı hak eden dünyada ilk ve tek şehir olan Hatay’ın başarılı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.





loading...