Hatay’a şehit ateşi düştü Haberi

-Şehit evinin bulunduğu sokak içerisinde bekleyen ambulans ve askeri araçlar

-Şehit evine Türk Bayrağı asılması

-Sokaktan genel görüntüler

-Şehit foto



( HATAY )- Şırnak’ta yola döşenen mayının patlaması şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İzzet Ak'ın baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı HATAY



- Şırnak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda önceden yola döşenen mayının patlaması şehit olan Hataylı Jandarma Uzman Çavuş İzzet Ak'ın baba ocağına ateş düştü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İzzet Ak’ın (29) Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan baba evine gelen Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve askeri yetkililer anne Ayşe Ak ve şehidin kardeşlerine şehadet haberini birlikte verdiler. Kübra Ak ile evli olan 1 çocuk babası İzzet Ak'ın şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Babasını kaybeden ve 4 erkek 1 kız kardeşin en küçüğü olan şehit Uzman Çavuş İzzet Ak'ın tayininin Kırklareli'ye çıktığı, 2 ay sonra bu kente gideceği öğrenildi. (NCT-

