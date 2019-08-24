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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hatay’a şehit ateşi düştü

- Hatay’a şehit ateşi düştü

Binaya asılan bayraklar

Zırhlı Araç Roket Saldırısı Şehit Babası Cenaze Namazı Özel Harekat Polisleri 

-Taziye çadırına açılan bayrak
-Kaymakam ve şehit babası taziye çadırına gelmesi
-Taziye çadırı ve şehit babası detay
-Ambulansların beklemesi
-Çevredeki binalarda asılan bayraklar

( HATAY )- Diyarbakır’da kazada şehit düşen polisin baba ocağına acı haber ulaştı- Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı HATAY

- Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada ağır yaralanan Hataylı özel harekat polisi yaşamını yitirdi. Dicle ilçesinde yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı araç devrildi. Kazada ağır yaralanan özel hareket polisi Ali Uçar (23) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehit düşen özel hareket polisi Ali Uçar’ın Antakya ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Abdülsemet-Gülsüm Uçar çiftine Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri nezaretinde acı haberi verdi. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asılırken Antakya Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Çevre binalarda oturan vatandaşlarında pencere ve balkonlarına bayrak astığı görüldü.
Şehidin yarın öğle namazına müteakiben Antakya Mezarlık Kompleksinde kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.
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