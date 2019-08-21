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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’a şehit ateşi düştü

Hatay’a şehit ateşi düştü

Evden görüntüler

Şehit Jandarma Baba Ocağı Uzman Çavuş Teröristler 

-Şehit foto

( HATAY )- Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı HATAY

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Hataylı askerin baba ocağına acı haber ulaştı. Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli Köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda şehit düşen jandarma uzman çavuş Mehmet Uçar’ın (28) Antakya ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Fatma-Haşim Uçar çiftine Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile beraber askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde acı haber verildi.
Acılı ailenin evine Türk Bayrağı asılırken, Antakya Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. (MBY
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