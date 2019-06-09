Hatay'a şehit ateşi düştü

-Türk bayrağının asılması

-Şehit yakınları ve komşuları

-Bekleyen ambulans

-Şehidin fotoğrafı



( HATAY )- Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı HATAY



- Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un (23) şehadet haberi memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un (23), memleketi Dörtyol ilçesindeki ailesine acı haberi verildi.

Yeşil Mahallede ikamet eden ve aldıkları acı haber ile ayakta durmakta zorluk çeken anne Leyla, baba Mevlüt ve şehidin kardeşlerini yakınları ve yetkiler destek olmaya çalıştı. Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları şehit haberini alır almaz taziye için eve akın etti. Bekar olan ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

