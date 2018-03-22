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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

Şehidin evine asılan Türk bayrağı

Şehit Piyade Cenaze Teröristler El Yapımı Bomba 

-Şehit evine gelenler
-Ambulans
-Detaylar
-Şehidin fotoğrafı

( HATAY )- Şehidin ana ocağına dev Türk bayrağı asıldı HATAY

- Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşme er Kadir Hasan Demiral'ın ana ocağına ateş düştü.Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde kontrol altına alınan Afrin'de bomba arama temizleme çalışması sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu 3 asker şehit oldu. Şehitlerden piyade sözleşme er Kadir Hasan Demiral'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan annesi Döne Demiral'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.
3 kardeşin en büyüğü ve bekar olan şehidin babası ile annesinin ayrıldığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Antakya'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

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