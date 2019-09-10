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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti - AKSARAY

Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti - AKSARAY

- Zanlının emniyetten çıkartılmasıHatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti - Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülen Suriye uyruklu şüpheli, mola verilen Aksaray 'daki dinlenme tesisinde kaçtıAKSARAY (AA) - Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülen Suriye uyruklu hırsızlık zanlısı, mola verilen Aksaray 'daki dinlenme tesisinde firar etti.Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu M.M'yi gözaltına aldı.Sınır dışı edilmesine kara verilen şüpheli M.M'yi sivil plakalı araçla Hatay'a götüren polis ekipleri, Aksaray - Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinde mola verdi.Lavabo ihtiyacı olduğunu söyleyen zanlı M.M, tuvalete gittiği sırada kaçtı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, bölgede arama çalışması başlattı.Ekipler, yakınlardaki ayçekirdeği tarlasına girdiği ihbar edilen şüpheliyi bulmak için drone kullanarak arama yapıyor.

Hırsızlık Zanlısı Yakalama Kararı Dinlenme Tesisi Polis Ekipleri Sınır Dışı 

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