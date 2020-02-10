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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'a askeri sevkiyat

Hatay'a askeri sevkiyat

Askeri araçlardan gene ve detay görüntüler

Dolar Askeri Araç Askeri Personel 

-Komandolardan genel ve detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.Çeşitli birliklerden çok sayıda askeri personel ve mühimmatın yer aldığı 20 tır ve 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.
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