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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatalı Trafik Cezası Yargıdan Döndü

Hatalı Trafik Cezası Yargıdan Döndü

Kahramanmaraş'ta trafik ccezası yiyen aldı, otomobiline binerken

Ali İl Trafik Cezası 

-aldı cezanın iptali ile ilgili açıklaması
-ceza ve cezanın iptal makbuzu

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’in Kaman ilçesinde esnaflık yapan Terkan Aldı’nın hiç gitmediği Kahramanmaraş’tan otomobiline yazılan trafik cezası Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi. Kırşehir’in Kaman ilçesinde esnaflık yapan Aldı’ya geçen Eylül ayında seyir halinde telefon ile görüştüğü gerekçesiyletrafik cezası geldi. Hayatı boyunca hiç gitmediği Kahramanmaraş'tan kendisine trafik cezası gelmesini şaşkınlıkla karşılayan Terkan Aldı, kendisine haksız yere ceza kesildiği gerekçesiyle Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Elbistan Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen dosyada yapılan inceleme sonrası plakaların karıştığı öğrenildi. Kahramanmaraş'tan gelen haber sonrası cezanın iptal edildiğini öğrenen Aldı, “Hiç gitmediğim Kahramanmaraş'tan gelen trafik cezası beni üzmüştü. Haksız yere yazılan cezaya Kaman Sulh Mahkemesine itiraz ettim. Elbistan Sulh Ceza Hakimliği gönderdiği tebligatta karışıklık olduğu için ret etmiş. Ben cezanın miktarında değilim. Haksız bir yere kesilen cezanın peşindeydim. Mahkeme doğru olanı yapmış. Türk adaletine her zaman güveniyoruz" diye konuştu.
(VA-EÖ-SK)
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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