Hatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişler Haberi

-Adli tıpa alınması



( ADANA )- Adana'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi- Zanlıların hatalı soruya bile aynı cevabı verdiği, ayrıca sınava girenlerin yüzde 10'nun bileceği bir soruyu yüzde 90'nın bildiği öğrenildi ADANA



- Adana'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi. Şahısların, hatalı soruya bile aynı cevabı verdikleri öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) sınava hile karıştırarak kendi militanlarına soru ve cevapları vererek komiser yardımcısı yaptığını belirledi. Bunun üzerine 11 ilde 28 zanlıyı gözaltına almak için harekete geçildi. Operasyonda o dönem komiser yardımcısı olan 4’ü aktif polis olmak üzere 8’i cezaevinde 24 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerden bazılarının suçlamayı kabul etmeyerek sınavı kendi yeteneğiyle kazandığını savunduğu öğrenilirken çocuğunun etkin pişmanlık yasasından yararlanarak suçu itiraf ettiğini öne sürüldü. Yüzde 80’i mesleki yüzde 20’si de tarih ve genel konulardan oluşan komiser yardımcılığı sınavının soruları ve doğru cevapların ‘çalışma evi’ adı altında toplanarak örgüt üyelerine verildiği ortaya çıktı. Aralarında profesör ve doçentlerin olduğu bilirkişilerin incelediği sınav kağıtlarında sınava katılanlardan sadece yüzde 10'luk kısmının bilebileceği zor soruları örgüt üyelerinin hepsinin doğru cevapladığını tespit eden bilir kişilerin bu olasılığın çok zor olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu bildirdiği öğrenildi. Ayrıca zanlıların sınavda çıkan hatalı soruda bile hepsinin "c" şıkkını işaretlediği belirlendi. Hatalı soruda zanlıların soru doğru kabul edilse işaretlenecek en son şıkkı hepsinin işaretlediği de öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların arasında İzmir'in yapmış olduğu FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi. (FKE-



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