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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hatalı sollama yapan genci böyle darp etti

Hatalı sollama yapan genci böyle darp etti

-Güvenlik kamerası-

Hatalı Dönüş Akalan Hatalı Sollama Çakal Motosiklet Sürücüsü 

-akçakale ilçesinde motosiklet sürücüsünün, otomobil sürücüsünü darp etmesi

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsünü darp etti. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü M.A. aracıyla seyir halindeyken park etmek için sola dönüş sinyali verdi. Bu sırada arkadan gelen ismi öğrenilemeyen motosikletli, otomobil sürücüsünün hatalı dönüş yaptığını söyleyerek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle araçtan inen otomobil sürücüsü, motosikletli tarafından darp edildi. Darp sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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