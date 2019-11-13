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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Uzun araç kuyruklarından görüntü

Hastane Jandarma Korkuluk Bild Hatalı Sollama 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Detaylar
-Vatandaşların araçları kenara çekmesi
-Araçların yoldan geçişleri
-Ambulansların hastaneye gelişi ve yaralıların taşınması
-Hastaneden görüntü

( KARABÜK ) Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı KARABÜK

- Karabük'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı bir aracın da kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Karabük - Yenice Karayolu Pirinçlik mevkii Filyos 4 köprüsü üzerinde meydana geldi. Yenice istikametine giden Vedat Genç (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Filyos 4 Köprüsü üzerinde hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ali Koymat (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Devlet Işıldar’ın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. Kazada Ali Koymat’ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini ise korkuluklar önledi. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile Nacide Koymat (72) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ali Koymat ve eşi Nacide Koymat ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Karabük-Zonguldak kara yolu, vatandaşların yardımı ile araçların kenara alınmasının ardından ulaşıma açıldı.
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