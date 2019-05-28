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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi Video

Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi Video

İtfaiye ekipleri müdahale

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri 

-İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri
-Hatalı otomobil

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Bağdat Caddesinde bulunan altı katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hatalı bir şekilde sokakta park eden bir otomobilden dolayı zorluk yaşarken içeride mahsur kalan Sedat Vudina'yı kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen Vudina'ya ilk müdahale olay yerinde bekleyen ambulans ekibi tarafından yapıldı. Sigaradan çıktığı tahmin edilen yangına büyümeden müdahale eden itfaiye ekipleri, hatalı park halindeki araçtan dolayı zorluk yaşadı. Polis otomobil hakkında yasal işlem başlatırken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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