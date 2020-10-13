Hatalı basım olan 100 lirayı satmak istiyor

-Esnafın paraya ulaşma hikayesi

-Hatalı 100 TL'nin görüntüsü



( BALIKESİR -OZEL) BALIKESİR



- Balıkesir'in Erdek ilçesinde esnaflık yapan Sertaç Erkesen, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan 100 liralık banknotunu satışa çıkardı. Edinilen bilgiye göre; Erdek ilçesinde esnaflık yapan Sertaç Erkesen’den alışveriş yapan bir müşteri 100 liralık banknot verdi. 100 liralık banknotun üzerinde yer alan 100 rakamının sonundaki ‘sıfırın’ olmadığını fark etmeyen Erkesen, bu parayı toptan alışveriş yaptığı firmanın çalışanına verdiğinde, 100 rakamının sonundaki ‘sıfırın’ olmadığı fark edildi. Toptancı firmanın çalışanı paranın sahte olduğunu öne sürüp parayı Erkesen’e iade etti. Paranın sahte olup olmadığı konusunda kısa bir süre şaşkınlık yaşanırken sahte olduğu düşünülen parayı Erkesen bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. İnternette araştırma yapan Sertaç Erkesen, koleksiyoncuların hatalı basım paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Türkiye’de bu tarz paraların çok az kişilerde olduğunu öne süren ve parayı koleksiyonculara satmayı düşündüğünü belirten Erkesen, şunları söyledi: “İşyerimden alışveriş yapan bir müşterimden aldığım 100 liralık banknottaki 100 rakamının sonundaki ‘sıfırın’ olmadığını toptancılık yapan bir çalışanın uyarısıyla ben de paranın sahte olduğunu düşündüm. Bankada yapılan incelemede paranın sahte olmadığı belirlendi. Sonra internette araştırma yaptım ve bu paraların koleksiyoncular tarafından değerli olduğunu gördüm. Araştırmalarımda Türkiye’de çok az sayıda kişinin daha böyle bir durumla karşılaştığını öğrendim. Bunu değerlendirmek istiyorum. Uygun bir alıcı bulduğumda satmayı düşünüyorum.”



loading...