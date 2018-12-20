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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hastayı 2 kilometre yürüyerek ambulansa taşıdılar- ADIYAMAN Haberi

Hastayı 2 kilometre yürüyerek ambulansa taşıdılar- ADIYAMAN Haberi

- Hastanın 112 acil servis ekiplerince sedye ile yürüyerek taşınmasından görüntülerADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde, sağlık çalışanları ayağından yaralı olan hastayı, 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesindeki Şahinbeyler Köyü'nde yaşayan İhsan Yaman (31), köyün arazisinde gezintiye çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve yürüyemeyen Yaman, durumunu 112 acil servise bildirerek yardım istedi.Bu sırada etkisini artıran sağanak nedeniyle Yaman'ın bulunduğu bölgeye giden patika yolda heyelan meydana geldi. Yolun heyelan nedeniyle kapandığını fark eden sağlık personeli yürüyerek hastaya ulaşmaya çalıştı. Sağlık çalışanları, Yaman'ı el ele tutuşarak "beşik" denilen yöntemle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar yürüyerek taşıdı.Ambulansla Sincik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yaman'ın ayağında düşmeye bağlı olarak ödem oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Acil Servis Gezin 112 Acil Servis Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 

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