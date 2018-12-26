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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastaya giden sağlık ekiplerine kar engeli

Hastaya giden sağlık ekiplerine kar engeli

Yolda ilerleyen sağlık ekiplerinin çektiği yoldan görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Yağan Karın Ağrısı Sağlık Ekipleri 

-İş makinesinden görüntü
-Yoldan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Sağlık ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kaldı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, hastaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı acil sağlık ekipleri, ilçeye bağlı Yarpuzlu Köyünde karın ağrısı bulunan Yüksel B’ye müdahale etmek için yola çıktı. Hastaya müdahale için yola çıkan ekipler Yarpuzlu köyü yakınlarında yağan kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yolda bir süre mahsur kalan sağlık ekipleri, il özel idaresine bağlı iş makinelerinin yaptığı yol açma çalışmaları sonrası yola devam etti. Hastaya ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksel B’yi, Sincik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (CK-SD-
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