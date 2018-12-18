Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hastaneyi su bastı, yoğun bakım ünitesinde kalan çocuklar tahliye edildi

Hastaneyi su bastı, yoğun bakım ünitesinde kalan çocuklar tahliye edildi

Hastaneden görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane 

-Alt katlardaki suyun görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanede su borusu patladı. Çocuk yoğun bakım ünitesinin olduğu bodrum katını su bastı. Hastalar görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin bodrum katında su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu katı su bastı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başlarken, hasarlı borunun da tamir edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı