Hastaneyi su bastı, yoğun bakım ünitesinde kalan çocuklar tahliye edildi

-Alt katlardaki suyun görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanede su borusu patladı. Çocuk yoğun bakım ünitesinin olduğu bodrum katını su bastı. Hastalar görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin bodrum katında su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu katı su bastı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başlarken, hasarlı borunun da tamir edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

