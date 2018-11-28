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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastaneyi su bastı, hastalar nakledildi

Hastaneyi su bastı, hastalar nakledildi

hastaneden hastaların nakli

Hastane Özel Okullar Kullar Özel Okul 

-okuldan detaylar
-alt geçit detayları
-hastane acil girişinin su basması
-araçların su altına kalması

( EDİRNE ) - Bazı okullarda eğitime ara verildi EDİRNE

- Edirne’de özel bir hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi. Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Okulların bahçelerindeki su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlamayınca bazı devlet okulları ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.
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