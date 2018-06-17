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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hastaneyi savaş alanına çevirdiler, doktora böyle dayak attılar Haberi

Hastaneyi savaş alanına çevirdiler, doktora böyle dayak attılar Haberi

Hastane arbede

Acil Servis Biber Gazı Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Güvenlikçi 

-Doktorun yüzüne tekme atma anı güvenlik kamerası anı
-Doktorun ve güvenlikçiye saldırı
-Doktorun olay yerinden kaçırma anı
-Arbede öve taşkınlığın sürmesi
-NOT: GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ (HD)

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma anı ve güvenlik görevlisine saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede arbede çıkarttılar. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtılar. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S., daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. (MAY-
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