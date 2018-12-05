Hastaneye tedaviye giderken hayatını kaybetti İzle

-Deredeki araç

-Ekiplerin çalışması

-Yaralı Şenol Pekmezci'yi yukarı çıkartmaları

-Anne Elveda Pekmezci'nin cesedini çıkartmaları

-Vatandaşların yardım etmesi



( ZONGULDAK )- Yaşlı anne ve oğlunun bulunduğu otomobil 20 metreden dereye uçtu ZONGULDAK



- Zonguldak’ta hastaneye tedavi için araçlarıyla yola çıkan yaşlı anne ve oğlunun bulunduğu otomobil 20 metreden dereye uçtu. Kazada anne yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-Ankara karayolu 8. Kilometresinde meydana geldi. Devrek’ten Zonguldak’a hastaneye tedavi için yola çıkan Şenol Pekmezci (39) idaresindeki 48 KL 626 plakalı otomobil, Gökgöl Mağarası mevkisine geldiğinde kontrolden çıkarak bölünmüş yolun karşısına geçerek 20 metreden dereye uçtu. Takla atarak yan dönen otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan anne Elveda Pekmezci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Şenol Pekmezci ise olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren anne Elveda Pekmezci’nin cansız bedeni ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından olay yerinden sedye ile ana yola çıkartılabildi. Kazada yaşamını yitiren Elveda Pekmezci’nin cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazayı haber alınca olay yerine gelen ağabey Şener Pekmezci ise güçlükle ayakta durabildi. Ekiplerin yardımcı olduğu ağabey Şener Pekmezci, gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

