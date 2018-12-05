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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastaneye götürdüğü annesi kazada öldü - ZONGULDAK

Hastaneye götürdüğü annesi kazada öldü - ZONGULDAK

- Kaza yerinden detaylar - Yaralının kurtarılışı - Cenazenin araçtan çıkarılışıHastaneye götürdüğü annesi kazada öldü - Zonguldak 'ta, otomobilin dereye düşmesi sonucu, sürücünün tedavi için hastaneye götürdüğü annesi hayatını kaybettiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, otomobilin dereye düşmesi sonucu, sürücünün tedavi için hastaneye götürdüğü annesi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Zonguldak - Ankara kara yolunun 8. kilometresinde Şenol P. (39) idaresindeki 48 KL 626 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye düştü.Kazayı gören vatandaşların polise haber vermesinin ardından bölgeye sağlık, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, sürücü Şenol P'yi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkardı.Kazayı gören vatandaşların yardımıyla halatla yukarı çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.AFAD ekipleri, ters dönen araçta sıkışan sürücünün annesi Elveda P'yi (65) makas yardımıyla araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Elveda P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen anne ve oğlunun yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Bu arada, sürücü Şenol P'nin, annesini hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Polis Hastane Kaygan Yol Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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