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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hastaneye giderken hastanelik oldu...2 aracın çarpıştığı kaza kamerada

Hastaneye giderken hastanelik oldu...2 aracın çarpıştığı kaza kamerada

kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-kaza yerinden detay
-yaralının alınması ve götürülmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Kaza Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan M.Ö'nün kullandığı 07 YZ 476 plakalı ticari araç, sokaktan caddeye çıkmakta olan A.A'nın kullandığı 07 LA 849 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan ve trafik levhalarını yıkan otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. A.A. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
A.A.’nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kaza yaptıkları bildirildi.

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