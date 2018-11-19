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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hastaneye giderken beton dolu çukura düştüler

Hastaneye giderken beton dolu çukura düştüler

Kaldırımda kıyafetleri betonla dolaşan kadınların görüntüsü

Elektrik Kablosu Hastane Cep Telefonu Zabıta Ameliyat 

-Kadınlarla röportaj
-Polisin ve zabıtanın gelmesi
-Kadınların düştüğü betonun görüntüsü
-Firma görevlilerinin şerit çekmesi
-Olay yerindeki tartışmalar

( İSTANBUL )- Kadıköy’de ihmal nerdeyse hastanelik ediyordu- Hastaneye giderken beton dolu çukura düşen iki kadın, firma görevlilerine tepki gösterdi İSTANBUL

- Kadıköy’de hastaneye giden iki kadın, elektrik çalışması nedeniyle beton dökülen çukura düştü. Hastaneye giderken hastanelik olmaktan son anda kurtulan kadınlar, firma görevlilerine tepki gösterirken, güvenlik şeritlerinin de olaydan sonra çekildiğini iddia etti. Olaydan sonra şerit çeken görevliler ise vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak içerisinde öğle saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Rana Köyhan, ameliyat olmak için arkadaşını hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir araca yol veren Rana Köyhan ve arkadaşı elektrik kablosu döşemek için henüz yeni dökülen betonun içine saplandı. Yaklaşık bir metre betonun içerisine saplanan kadınlar çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olayın ardından betonun içerisine düşmenin şokunu yaşayan kadınlar, bir süre ne yapacaklarını şaşırırken, olayın ardından sokağa gelen görevliler ise beton dolu çukurun çevresine güvenlik şeridi çekti. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın şokunu yaşayan kadınlar ise kaldırımda bir süre yardım beklerken, olay polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta ekipleri geldikten sonra bir süre tartışma yaşandı. Üzerleri betonla kaldırımda dolaşan kadınlar ve çevredekiler firma görevlilerine tepki gösterdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, firmaya işlem yaparken, kadınlar kıyafetlerini değiştirerek hastaneye gitmek üzere evlerine gitti.
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