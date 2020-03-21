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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs dehşet saçtı: 2 güvenlik görevlisi yaralı

Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs dehşet saçtı: 2 güvenlik görevlisi yaralı

Hastane arşiv

( İSTANBUL )- Maltepe'de dehşete düşüren olay İSTANBUL

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- Maltepe'de bir hastanenin karantina servisinde yakını olan şahıs, hastaneye alınmayınca dehşet saçtı. Hastanedeki güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran şahs iki güvenlik görevlisini yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahıs gözaltına alındı. Olay Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. iddiaya göre hastanenin karantina servisinde yakını olan M.D., servise girmek istedi. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlileri şahsa engel olunca tartışma çıktı. M.D. bıçak ile güvenlik görevlilerine saldırdı. Yaralanan iki güvenlik görevlisinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.D. olay yerinde polis tarafından yakalandı. Ağır yaralı güvenlik görevlisinin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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