Hastanenin bahçesinde dolaşan inekler görenleri şaşırttı

--Hastane bahçesinden görüntü



( KOCAELİ ) KOCAELİ



Kocaeli’nin Dilova ilçesindeki Dilovası Devlet Hastanesi’nin bahçesine giren ve uzun süre orada dolaşan inekleri gören hasta ve hasta yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Dilovası Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başı boş dolaşan inekler mahallede bulunan devlet hastanesinin bahçesine girdi. Bir süre bahçede kalan inekleri gören vatandaşların kimi korku dolu anlar yaşarken kimi de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Acil Servis ünitesinin giriş kapısına kadar giden inekler vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. Daha sonra vatandaşlardan birisi olaya müdahale ederek, inekleri hastane bahçesinin dışına çıkarttı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Duruma tepki gösteren bazı hastalar ise, ineklerde bulunan parazitlerin kendileri için tehlikeli olabileceğini söyleyerek, “Burası sağlık kuruluşu. Elbette ki hayvan düşmanı değiliz ama başıboş gezen ineklerden hastalık kapabiliriz, bit, pire servislere yayılabilir” dediler.

