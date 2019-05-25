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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hastanenin acil girişinde silahla yaralama - SAMSUN

Hastanenin acil girişinde silahla yaralama - SAMSUN



: - Hastanenin acil girişinde silahla yaralama - Olay yerinden detayHastanenin acil girişinde silahla yaralamaSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde, özel bir hastanenin acil servisi girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.İlçenin Derebahçe Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin acil servisi girişine gelen Anıl Cömert (26), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Cömert, acil serviste tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kovan bulundu.Polisin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Acil Servis Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

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