Hastaneden oy sandığına

-ambulanslara bindirilmeleri

-ambulans karayolu hareket halinde detay

-oy merkezine varılması detay

-hasta vatandaş taşınması

-oy kullanması

-hasta vatandaş tekrar ambulansa bindirilmesi



( MUĞLA )- Muğla’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden ve oy kullanabilecek durumdaki hastalar İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ambulansı ile oy sandıklarına taşındı MUĞLA



- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri oy kullanma işlemlerinde hastanelerde tedavileri devam eden ve oy kullanabilecek durumdaki vatandaşlar evde bakım hizmetleri ambulansları ile sandık merkezlerine taşındı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden ve oy kullanabilecek durumdaki vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ambulansları ile oy merkezlerine taşınarak tedavileri hastanelerde devam eden vatandaşlar da vatandaşlık görevini yerine getirdi. Mehmet Ali Yılmaz isimli vatandaş, oy kullanmak için tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulans ile alınarak 15 kilometre uzaklıktaki oy kullanacağı Bayır okuluna taşındı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Mehmet Ali Yılmaz, ambulans ile tekrar hastaneye getirildi.



