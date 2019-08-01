Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı - ADIYAMAN

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı - ADIYAMAN

- Hastane yakınındaki metruk bina önü - Hükümlünün polis ekipleri tarafından yakalanması - Hükümlüye kelepçe takılması - Hükümlünün emniyet aracına bindirilmesi - Hükümlünün sağlık kontrolünün ardından cezavine götürülmesiHastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da Açık Cezaevi Kurumunda bulunan hükümlü, tedavi için getirildiği hastaneden kaçması sonucu operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, Açık Cezaevi Kurumunda hükümlü bulunan Şahin Y. rahatsızlanması sonucu infaz koruma memurları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Hükümlü, tedavi sırasında tuvaletin penceresinden kaçtı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü bulmak için hastane çevresinde operasyon başlattı.Ekipler, hükümlüyü hastane yakınındaki metruk binada yakaladı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.Hükümlü, infaz koruma memurları tarafından hastanede tedavisi tamamlanarak Adıyaman Açık Cezaevine götürüldü.

Hastane Akalan Memur İnfaz Koruma Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı