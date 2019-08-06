Hastaneden hırsızlık operasyonunda 1 tutuklama



- Aksaray’da eski hastane binalarındaki birçok malzemenin çalındığı gerekçesiyle yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sabah erken saatlerde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, eski devlet hastanesi binalarında bulunan hurda malzemelerin, tıbbi cihazların, röntgen ünitesindeki kurşun levhalar, elektrik, su ve kalorifer tesisatları ile birlikte birçok elektronik malzemenin kaybolması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan malzemelerin kaybolması üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma ve araştırmaların neticesinde olayla ilgili olarak hastane müdürü M.G. (50), kalite ve personel müdürü Ş.T. (39), güvenlik görevlisi A.E. (35), hastane teknik personelleri C.Y. (44), L.A. (47) ve N.Y. (37) olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonun ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden güvenlik görevlisi A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

