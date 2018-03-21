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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastaneden çıplak olarak kaçan madde bağımlısı genci polis Avm'de yakaladı Haberi

Hastaneden çıplak olarak kaçan madde bağımlısı genci polis Avm'de yakaladı Haberi

avm bahçesindeki yarı çıplak genç ve polisler

Alışveriş Madde Bağımlısı İç Çamaşırı Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-polislerin araca koyması
-hastaneye getirilmesi
-acile götürülmesi
-hastaneden görüntü

( ŞANLIURFA -ÖZEL) -Tedavi gördüğü hastaneden çıplak olarak kaçan genç polis tarafından yakalandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tedavi amaçlı götürüldüğü hastanenin acilinden çıplak olarak kaçan genç, AVM girişinde polis tarafından yakalandı. Üzerinde sadece iç çamaşırı olan gence pantolon giydiren polisler, yeniden hastaneye götürdü. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre 24 yaşındaki İbrahim Halil T., gece saatlerinde madde kullandıktan sonra komaya girdi. Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde kendine gelen şahıs, çıplak bir halde hastaneden kaçarak büyük bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. Polis bahçede yakaladı Şahıs, giyecek elbise bulmak için çıplak halde koşarak yaklaşık 500 metre ilerideki AVM’ye gitti. AVM’nin bahçesine giren şahıs, görevli polisler tarafından yakalandı. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen polis ekipleri, çok geçmeden şahsın hastaneden kaçtığını öğrendi. AVM’den getirilen bir pantolon giydirilen şahıs, polisler tarafından araca konularak yeniden hastaneye götürüldü.
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