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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı

Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil çarptı

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Yaşlı Adam Direksiyon 

-hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane çıkışı karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Yaşlı adam ağır yaralandı Kaza Devlet Hastanesi poliklinikler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Mehmet Ali Sungu, hastanede sağlık kontrolünden çıktıktan sonra evine gitmek istedi. Halk otobüsüne yetişebilmek için yolun karşı tarafına koşarak geçmek istedi. Yaşlı adam karşıdan karşıya geçeceği sırada Mimarsinan Bulvarı üzerinde İngaz'dan adliyeye doğru seyir halindeki M.E. idaresindeki 16 Y 7448 plakalı aracın önüne fırladı. M.E isimli sürücü metrelerce fren yaparak sürüklense de yaşlı adama çarpmaktan kaçamadı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaşlı adam ve otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Yaşlı adam kaldırıma düşerken, otomobil sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam panolarına çarparak durabildiği. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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