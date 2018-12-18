Hastanedeki yangın tatbikat sayesinde sıkıntısız atlatıldı

-İl Sağlık Müdürünün konuşması

-Vatandaşların açıklamaları



( AYDIN ) - Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: - “İki ay önce burada bu gibi durumlar için bir tatbikat yapmıştık. Yaptığımız tatbikatın ne kadar doğru bir işlem olduğunu bugün anladık” AYDIN



- Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, trafo yangınının yaşandığı hastanede hiçbir sıkıntı yaşanmadan durumun atlatılmasında, yapılan tatbikatların çok etkili olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaşanan trafo yangını nedeniyle poliklinik hizmetlerinin durduğu, 8’i çocuk 9 hastanın tedbir amacıyla başka hastanelere sevk edildiği yangınla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Hastanedeki trafoda bir kablo yangını yaşandığını belirten Yavuzyılmaz, “Çok şükür bu yangın nedeniyle ne yatan ne de polikliniğe gelen hastalarımızın hiçbirinde bir sıkıntı yaşamadık. Zaten alevli bir yangın söz konusu değil, sadece kablo yangını mevcut. Arkadaşlarımız çıkan duman ve kokuyu hemen fark ederek duruma müdahale ettiler. İki ay önce burada bu gibi durumlar için bir tatbikat yapmıştık. Yaptığımız tatbikatın ne kadar doğru bir işlem olduğunu bugün anladık. Yoğun bakımda bulunan çocuklarımızla ilgili olarak önlem amacıyla ayarlanan diğer hastanelere nakillerini gerçekleştiriyoruz. Polikliniklere elektrik veremediğimizden dolayı buradaki doktorlarımızla diğer iki hastanede poliklinikler oluşturarak hastalarımızı buralara yönlendirdik. Çocuk hastaların Aydın Devlet Hastanesi’nde, kadın doğum hastalarının ise muayeneleri Atatürk Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Poliklinik hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için hemen tüm tedbirleri aldık” dedi.

“Hastane en kısa sürede normale dönecek” Duman ve kokudan hastanenin sadece ilk iki katının etkilendiğini belirten Yavuzyılmaz, “Şu an katlarda ve yatan hastalarda bir sorunumuz yok. Arızayı en kısa zamanda gidererek, hastaneyi normal haline döndüreceğiz. Hiç kimseye en ufak bir zarar gelmeden bu hadiseyi atlattık. Tamiratın ne kadar süreceğini bilemediğimiz için yoğun bakımda makineye ihtiyaç duyan 8 çocuğumuz ile acil sezaryen bekleyen bir hastamızı nakil ettik. Bunlar dışındaki yatan hastalarımızla ilgili herhangi bir sevk işlemine gerek duymadık. Servislerde hiçbir sıkıntımız yok, birinci katta biraz duman kokusu kaldı. Acil enerji ihtiyaçlarını güç kaynaklarıyla gideriyoruz. Hepimize geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Yangın sırasında binada bulunan hasta yakınları, alt katta kısa süreli bir panik yaşandığını ancak üst katlarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti.

Tedbir amacıyla hastanenin boşaltıldığını ifade eden vatandaşlar, insanların hayati bir tehlike yaşayabileceği herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

