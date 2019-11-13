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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Hastanedeki tatbikat gerçeğini aratmadı

- Hastanedeki tatbikat gerçeğini aratmadı

(HABER METNİ DEĞİŞTİRİLİP YENİDEN BASILDI. TATBİKATI GERÇEK SANDILAR GÖRÜNTÜSÜNÜN YENİ METNİ)

Acil Servis İlk Müdahale Gıda Zehirlenmesi Sabah Kahvaltısı Öğrenciler 

-TATBİKATTAN DETAYLAR

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 44 öğrencinin yaşadığı gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılmasının canlandırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesindeki tatbikatı gerçeğini aratmadı. Alaşehir Devlet Hastanesi ve acil servisinde çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla her yıl düzenlenen tatbikatta, bu yıl senaryo gereği Atatürk Anadolu Lisesinde sabah kahvaltısında yemekten zehirlenen 44 öğrencinin hastaneye kaldırılması canlandırıldı. Senaryo gereği öğrencilerden bir tanesi ilk müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 8 öğrenci yoğun bakım servisinde, 3 öğrenci acil serviste müşahede altına alınırken, diğer öğrenciler ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Acil servis ekipleri hastaların durumlarına göre kırmızı, sarı, siyah gibi çizgilerin anlamlarına göre müdahale etti. Öğrenciler yakın olan hastaneye yaya ve kendi imkanlarının yanı sıra ambulanslarla taşındı. Alaşehir Devlet Hastanesinde olası bir toplu zehirlenme sonrası yaşanabilecek bir durum senaryo gereği canlandırıldı. Kahvaltıdan zehirlenen öğrencilere ilk müdahale, hasta yakınlarının davranışları, hasta yakınlarının hastaları kendi imkanları ile taşımaları, hasta yakınlarının koşuşmaları ve ağlamaları gerçeğini aratmadı. Tatbikatta 44 öğrenci görev aldı. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği bu yıl bir okulda kahvaltıdan toplu öğrenci zehirlenmesini canlandırdık. Amacımız hastalara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkları gözden geçirilmesi ve en kısa sürede en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
(HK-SC)
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